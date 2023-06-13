رئيس الحكومة العراقية يزور القاهرة ويوقع 11 مذكرة تفاهم في مجالات عدة

انطلقت، اليوم الثلاثاء في القاهرة، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره المصري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان أن “أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر انطلقت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري مصطفى مدبولي”. ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، إلى جمهورية مصر في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.

توقيع 11 مذكرة تفاهم مشتركة في عدد من المجالات والقطاعات بين بغداد والقاهرة

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر تمخض عنها توقيع 11 مذكرة تعاون بين البلدين. ووقّعت مصر والعراق 11 وثيقة تعاون مشتركة في عدد من المجالات، ضمن التقارب بين البلدين الذي بدأ عام 2021 عندما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة بغداد، التي كانت الزيارة الأولى من رئيس مصري للعاصمة العراقية منذ 31 عاماً.

الاتفاقيات التي وُقّعَت، جاءت على هامش زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة، وهي الثانية للبلاد منذ مطلع العام الجاري. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عن تفاصيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ومصر.

وذكر المكتب في بيان، أن “أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق وجمهورية مصر العربية انطلقت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفد العراق في الجلسة، فيما ترأس الجانب المصري رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي”، مبيناً أن “الاجتماع شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة، والتأكيد على تطوير التعاون الثنائي بين العراق ومصر في مختلف المجالات”.

وأضاف أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض عمل اللجان التنسيقية والتنفيذية المشتركة، ومناقشة ما تمخض عنها من نتائج بشأن عدد من مذكرات التفاهم المشترك الجاهزة للتوقيع”، مشيراً الى أن “رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المصري وقعا على المحضر الرئيسي للاجتماع، كما رعيَا مراسيم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم مشترك في عدد من المجالات والقطاعات”.

وذكر المكتب أنه “تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي وبين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي”.

ولفت الى أنه “جرى التوقيع أيضًا على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، للتعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، ومذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين مجلس الخدمة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري”.

وأكد المكتب أنه “تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وفي مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي المصرية، ومذكرة للتفاهم في مجال التعاون بين وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومي في مصر”، موضحاً أنه “تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل المصرية، ومذكرة أخرى حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية”. وذكر أنه “جرى التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي الشباب والرياضة، بين وزارة الشباب والرياضة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية”.

السيسي ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان أهمية إنضاج العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات

وبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي الزائر محمد شياع السوداني، خلال لقاء جمعهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تقدمًا ملموسًا على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدّد السيسي والسوداني على مواصلة التعاون المتبادل، وترجمته إلى واقع عمل ملموس، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.

من جانبه، أكد السوداني أهمية إنضاج العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات والأزمات، وتحقيق التكامل في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما.

بدوره، رحّب الرئيس السيسي بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مصر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما عبّر السيسي عن “تقديره لدور العراق وجهوده في دعم استقرار المنطقة واستدامة الأمن فيها”، مشيراً إلى “رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية لكل الشعوب الشقيقة والصديقة.

السوداني يلتقي أبناء الجالية العراقية في مصر: العراق أصبح بلدًا محوريًّا في المنطقة

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق أصبح بلدًا محوريًّا في المنطقة، فيما حدد موعد اطلاق الجولة السادسة لاستثمار الغاز. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الاثنين، أبناء الجالية العراقية المقيمين في مصر، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، حيث أقيمت مأدبة عشاء على شرفه والوفد المرافق له، في مبنى السفارة العراقية بالقاهرة”.

وعبر السوداني، بحسب البيان، عن اعتزازه بلقاء أبناء الجالية العراقية، الذين “يشكلون عراقًا مصغرًا من كلّ الأطياف والتوجهات، ويعكسون طيبة العراقيين وقيَمهم ومبادئهم”.

وأشار إلى هدف زيارة مصر، “والرغبة في تعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف المجالات،” كما تطرق إلى “توجّه الحكومة نحو البناء والإعمار، لتحقيق طموح كل العراقيين وتطلعاتهم، بعراق آمن ومستقر، وجديتها في تحويل بلدهم العراق إلى ورشة عمل لتعويض ما فاته وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.”

وقال رئيس الوزراء، “علاقتنا مع مصر تستند إلى تاريخ مشترك، ونؤكد أهمية دور العراق ومصر على الساحة العربية والإقليمية”، مثمنا وقوف مصر بعد عام 2003 مع العراق في مختلف المحطات، ودعمه في معركته ضد الإرهاب، فضلًا عن الخطاب المعتدل لمؤسسة الأزهر الشريف.

وأضاف، أن “التعاون العراقي الأردني المصري، وما تمّ تأسيسه من قبل الحكومات السابقة، موضع اهتمام من قبل حكومتنا، وتم تضمينه في المنهاج الوزاري”، مؤكدا “لدينا جدية ورغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون مع مصر”.

وتابع، “رافقنا في زيارتنا إلى مصر عدد من رجال الأعمال من القطاع الخاص العراقي، وهو قطاع متمكن وفاعل”، لافتا الى ان “مصلحة الدولة وتوجه الحكومة يتطلبان أن يكون القطاع الخاص شريكًا في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الأشقاء والأصدقاء، وهو منهج تبنته الحكومة.”

وأشار الى ان ” الحكومة وضعت برنامجًا واقعيًّا قابلًا للتطبيق وتأكد ذلك في موازنة لثلاث سنوات، تمثلُ انعكاسًا للبرنامج الحكومي، وستكون عاملًا مساعدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلد”، مضيفا “باشرنا ببناء مدن سكنية جديدة وتعاقدنا لإنشاء الجسور والأنفاق، ونخطط بعد إقرار الموازنة ليكون العراق ورشة عمل في كل المحافظات للبناء والإعمار”.

واردف، “أنجزنا في قطاع الطاقة والغاز، خلال ستة أشهر ما لم يُنجز سابقًا، خصوصًا على صعيد استثمار الغاز المحروق”، مضيفا: “سنعلن عن الجولة السادسة نهاية الشهر الحالي أو منتصف شهر تموز المقبل، ولأول مرة سيُستثمر الغاز الطبيعي في بادية الأنبار والنجف ونينوى”.

واكمل: “لم نتعكز على التركة الثقيلة والمتراكمة، بل لدينا رؤية وبرنامج واولويات لمعالجة هذه التركة”، منوها بانه “تبنت حكومتنا مبدأ الدبلوماسية المنتجة في علاقاتها الخارجية.”

واشار الى انه “بدأنا برسم علاقاتنا على وفق رؤية الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والشراكات الاقتصادية”، موضحا “أبرمنا في ألمانيًا عقودًا مع شركة سيمنز لصيانة محطات الكهرباء خلال خمس سنوات، وهو إجراء وفّر لنا 30% من كلف الصيانة”.

واكد انه “أسّسنا مشروع (طريق التنمية) المهم للمنطقة والعالم، ثم عقدنا المؤتمر الوزاري في بغداد، وسيتم إكمال المرحلة الأولى من ميناء الفاو في منتصف 2025″، لافتا الى ان “العراق أصبح بلدًا محوريًّا في المنطقة، من خلال دوره في حل الأزمات وتقريب وجهات النظر”.

السوداني خلال لقائه أبو الغيط في القاهرة: العراق يتجه للقيام بدوره الريادي في المنطقة والعالم

وأكّد محمد شياع السوداني، أنّ العراق اليوم يسير بخطى واثقة نحو التعافي والاستقرار. وخلال لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، شدّد السوداني على أنّ العراق يتجه للقيام بدوره الريادي في المنطقة والعالم. بدوره، أشاد أبو الغيط بدور العراق في حلّ الخلافات والتهدئة وتقريب وجهات النظر في المنطقة.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإنّ اللقاء بحث أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية، وأكّد على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات. هذا وأجرى السوداني جولة داخل أروقة الجامعة، واطّلع على عمليات الترميم الجارية للجناح العراقي، والتي تتمّ بمنحة مالية قدمها العراق قبل سبع سنوات.

المصدر: مواقع