وفد “التوافق الوطني” زار الرئيس بري: الحوار هو الوسيلة لتمرير الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفد تكتل “التوافق الوطني” الذي ضم النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، عدنان طرابلسي، محمد يحيى وطه ناجي.

ووضع الوفد الرئيس بري في أجواء ولادة “التكتل” واهدافه. كما كان اللقاء مناسبة، تم في خلالها البحث في المستجدات السياسية لاسيما الاستحقاق الرئاسي.

وبعد اللقاء تحدث النائب مراد حيث قال “اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري دائما مثمر ومميز، ومن الطبيعي اللقاء معه بعد نشوء تكتلنا النيابي وهو تكتل التوافق الوطني ان نضع دولته في الاسباب والاهداف التي التقينا علينا كتكتل، ان كان اجتماعيا او سياسيا او اقتصاديا او عربيا وأهم شيء وفي مقدمها تفعيل ممارستنا لدورنا النيابي كمجموعة وليس كأفراد متخرجين”، وتابع “كما طلبنا من دولة الرئيس الا يكف ولا يمل عن الدعوة للحوار، فإنه الوسيلة الوحيدة للخروج من النفق الذي نمر به والوسيلة الوحيدة لتأمين مظلة التوافق الوطني لتمرير الاستحقاق الرئاسي بشكل دستوري ووطني”.

وأضاف مراد “استمعنا من دولته الى آخر المستجدات على صعيد الملف الرئاسي، وجلسة الغد ولمسنا الحرص الشديد على التوازنات الوطنية الدقيقة والتي تحمي الصيغة اللبنانية القائمة على اسس تحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي”، وتابع “كما تمنينا ان تأتي نتائج الغد لمصلحة لبنان واللبنانيين، فان لم نتمكن من انتخاب الرئيس، فعسى ان تكون هذه الجلسة بابا الى الحوار الجامع والشامل”.

كما استقبل الرئيس بري المجلس سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام