وفد من تكتل “التوافق الوطني” زار الرئيس بري: كلنا جبهة واحدة بمواجهة العدوان الاسرائيلي

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الثلاثاء وفدا من تكتل “التوافق الوطني” النياب، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

وبعد اللقاء تحدث باسم التكتل النائب فيصل كرامي حيث قال “إجتماع تكتل التوافق الوطني مع دولة الرئيس بري يأتي في سياقه الطبيعي نتيجة التشاور مع رئيس مجلس النواب في الأمور الراهنة وفي الأزمات والرؤية للحلول ، وطبعاً إستفسرنا عن موضوع غزة وإنعكاساتها على لبنان والجنوب تحديدا”، وتابع “أظهرنا كل التضامن مع أهل الجنوب وقلنا لدولة الرئيس أننا نسمع التهديدات اليومية من العدو الإسرائيلي وهم يعتدون يوميا على لبنان وكلنا جبهة واحدة في مواجهة هذا العدوان”، وأكد ان “لبنان ليس مكسر عصا ونحن أوصلنا صوتنا لدولة الرئيس بأننا كلنا جبهة واحدة في مواجهة العدو الاسرائيلي”.

وشدد كرامي على انه “يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك انقسام داخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج”، ودعا “جميع الأطراف الى مد اليد والذهاب الى الحوار”، وتابع “الموضوع الثالث الذي إستفسرنا عنه هو الموضوع القضائي الأخير والكلام عن توقيف حاكم مصرف لبنان، وأكد لنا انه مع القضاء ونحن بدورنا نؤكد هذا الامر ليس فقط في هذا الملف”، واضاف “فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة أين ذهبت الأموال؟ ومن أخذ الاموال؟ ومن هرب الاموال؟”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي، ومن ثم استقبل الرئيس بري سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام