في اسلام آباد احياء جماهيري كبير لذكرى الامام الخميني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 20:24
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في اسلام آباد احياء جماهيري كبير لذكرى الامام الخميني
منذ 36 mins
12 June، 2023
أخبار دولية
-
باكستان
تجمعٌ جماهيريٌ كبيرٌ في اسلام آباد احياءً للذكرى الرابعةِ والثلاثينَ لرحيلِ الامام الخميني قدس سره.
باكستان
ذكرى الامام الخميني
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