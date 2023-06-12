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June 12 2023 - 20:24

في اسلام آباد احياء جماهيري كبير لذكرى الامام الخميني

منذ 36 mins 12 June، 2023
أخبار دولية - باكستان

تجمعٌ جماهيريٌ كبيرٌ في اسلام آباد احياءً للذكرى الرابعةِ والثلاثينَ لرحيلِ الامام الخميني قدس سره.

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