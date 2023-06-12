العميد حمدان: مجزرة 13 حزيران نفذها جعجع ولا يزال ينكر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 00:04

العميد حمدان: مجزرة 13 حزيران نفذها جعجع ولا يزال ينكر

منذ 1 ساعة 11 June، 2023
العميد مصطفى حمدان
لبنان

اعتبر رئيس “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون” العميد مصطفى حمدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “مجزرة 13 حزيران نفذها سمير فريد جعجع في أرواح أهل إهدن الكرام والشرفاء، بفكره الشاذ روحياً وإنسانياً، ولا يزال حتى يومنا ينكر، إلا أن تاريخ الإنسان مستقبله، وقد قرأنا جميعاً هذا التاريخ، وكان لبنان وأهله وجيشه، وليس فقط أهل إهدن، ضحايا هذا القابع في معراب”.
وختم: “السلام والرحمة على أرواح طوني وفيرا وجيهان، وسائر الشهداء من أهلنا الأشاوس والميامين في إهدن، السلام والرحمة على روحهم المقدسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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