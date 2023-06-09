قوات الإحتلال الصهيوني تعتدي بالقنابل الغازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2023 - 12:52
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قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي بالقنابل الغازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم بجنوب لبنان
رئيس مجلس النواب نبيه برّي: جلسة 14 حزيران حول انتخاب رئيس للجمهورية قائمة وكل الاحتمالات مفتوحة خلالها
الرئيس بري: حسابات الجلسة الأولى ستكون مختلفة عن الثانية وهناك نواب سيصوّتون بالورقة البيضاء لإخفاء موقفهم الحقيقي
الرئيس بري: الجلسة ستكشف بعضاً من اللعبة الانتخابية ومواقف الأطراف لكنّ الجميع يعلم أن التسوية لم تنضج بعد
الإتحاد العمالي العام في لبنان يرفض فرض رفع رسوم الانترنت وزيادة الاعباء على المواطنين
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: لبنان بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة بتحويلات أموال المغتربين بـ37.8% من الناتج المحلي
الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله
المقاومة في قطاع غزة تطلق صاروخا تجريبيا تجاه البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية
المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات واسعة نفذها جنود الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين
إعلام العدو: إصابة جندي جراء عملية طعن شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة
قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 4 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير أكثر من 50 آلية عسكرية اوكرانية على محاور دونيتسك
البنتاغون يؤكد أنه لم يحدد حتى الآن الجهة المسؤولة عن تدمير سد كاخوفكا
وزارة الدفاع التايوانية: أرسلنا مقاتلات وسفنا حربية لتحذير القوات الصينية ونشرنا منظومات صواريخ للمراقبة
الخارجية الصينية: نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بمبدأ صين واحدة ووقف أي تبادلات رسمية مع تايوان
كندا: احتراق حوالى 3.8 ملايين هكتار من الأراضي جراء التغير المناخي وأكثر من 20 ألف شخص يغادرون منازلهم
قوات الإحتلال الصهيوني تعتدي بالقنابل الغازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم
منذ 1 ساعة
9 June، 2023
عاجل
أهالي كفرشوبا والعرقوب
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