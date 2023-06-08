حمية: الجيش اكد ضرورة إزالة سياج وجدار وضعهما العدو الاسرائيلي على تلة رأس الناقورة

قال وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية الخميس “الجيش اللبناني اكد اليوم على ضرورة إزالة السياج الذي وضعه العدو الاسرائيلي على تلة رأس الناقورة شمال الخط، والجدار الإسمنتي المشيَّد عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد في المنطقة نفسها بين لبنان وفلسطين المحتلة”.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق الخميس انه “بتاريخ ٨ / ٦ /٢٠٢٣، عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحاده”.

المصدر: تويتر