طلاب ثانوية المهدي – صور ابتكروا جهازا لتوفير استهلاك المياه – موقع قناة المنار – لبنان
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طلاب ثانوية المهدي – صور ابتكروا جهازا لتوفير استهلاك المياه
منذ 43 mins
8 June، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
ابتكر طلاب ثانوية المهدي في صور جهازاً لتوفيرِ استهلاكِ المياه.
المصدر:
قناة المنار
توفير استهلاك المياه
ثانوية المهدي
طلاب ثانوية المهدي
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