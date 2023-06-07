مراسل المنار : شبان لبنانيون يرفعون العلم اللبناني على إحدى التلال المحتلة في مرتفعات كفرشوبا خلال تحرك لهم داخل السياج وسط استنفار صهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2023 - 19:14

مراسل المنار : شبان لبنانيون يرفعون العلم اللبناني على إحدى التلال المحتلة في مرتفعات كفرشوبا خلال تحرك لهم داخل السياج وسط استنفار صهيوني

منذ 46 mins 7 June، 2023
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