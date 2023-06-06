العماد عون: هدفنا حماية لبنان وأهله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2023 - 20:52

العماد عون: هدفنا حماية لبنان وأهله

منذ 1 ساعة 6 June، 2023
جوزاف عون
لبنان

تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الثلاثاء مكتب أمن الضاحية في ثكنة هنري شهاب، فرع مخابرات منطقة بيروت وقيادة فوج التدخل الثالث، والتقى الضباط والعسكريين.

وقال عون “تواجهون الأخطار يومياً في قطاع مسؤوليتكم لمحاربة الجرائم التي ارتفع معدلها بحجة الأزمة الاقتصادية”، وأكد “هدفنا هو حماية لبنان وأهله”، وتابع مخاطبا العسكريين “القيادة تشعر بمعاناتهم وتواصل بذل الجهود لتأمين الطبابة لهم ولعائلاتهم ودعم خطة النقل”، وأضاف “أنتم عمود لبنان الفقري وخشبة خلاصه وسبب بقائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة