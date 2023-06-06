العماد عون: هدفنا حماية لبنان وأهله

تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الثلاثاء مكتب أمن الضاحية في ثكنة هنري شهاب، فرع مخابرات منطقة بيروت وقيادة فوج التدخل الثالث، والتقى الضباط والعسكريين.

وقال عون “تواجهون الأخطار يومياً في قطاع مسؤوليتكم لمحاربة الجرائم التي ارتفع معدلها بحجة الأزمة الاقتصادية”، وأكد “هدفنا هو حماية لبنان وأهله”، وتابع مخاطبا العسكريين “القيادة تشعر بمعاناتهم وتواصل بذل الجهود لتأمين الطبابة لهم ولعائلاتهم ودعم خطة النقل”، وأضاف “أنتم عمود لبنان الفقري وخشبة خلاصه وسبب بقائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام