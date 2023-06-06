وفد من التعبئة التربوية في حزب الله برفقة النائب حمادة يلتقي الوزير الحلبي

عرضَ وفدٌ من التعبئةِ التربوية في حزب الله برفقة النائب إيهاب حمادة جملةً من الملفات المتعلقةِ بالقطاع التربوي مع وزير التربية عباس الحلبي.

وتم خلالَ اللقاءِ التأكيدُ على صرفِ مستحقاتِ الأساتذةِ والمعلمين في القطاع الرسمي، وضرورةِ النظرِ بأوضاعِهم والبدءِ بدفعِ بدلِ الانتاجية . كما تطرق المجتعون إلى التحضيراتِ القائمةِ لإجراءِ الامتحاناتِ الرسمية، والخططِ التي وُضعت تفادياً لحصولِ مشاكلَ في العامِ الدراسي المقبل ، وقد أكد النائبُ حمادة القيامَ بكلِّ الخطواتِ التشريعيةِ من أجلِ نيلِ الأساتذةِ حقوقَهم.

المصدر: قناة المنار