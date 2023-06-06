رئيس وزراء أوكرانيا: المياه قد تغمر 80 مركزاً سكنياً

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن حوالي 80 مركزاً سكنياً مهدداً بالغرق بعد التدمير الذي حل بمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويجري اتخاذ تدابير لإجلاء السكان.

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أكد رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونيف، حدوث تدمير بالجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف أوكراني، دون أن يتعرض سد خزان المياه للهدم.

ووفقاً لرئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسينكو، يقع في أسفل محطة كاخوفسكايا 14 مركزاً سكنياً وهناك حوالي 22 ألف شخص في منطقة الفيضانات المحتملة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون ألكسندر بروكودين، المعين من قبل سلطات كييف، إن المياه غمرت 8 مراكز سكنية في المنطقة التي تسيطر عليها كييف، ويوجد 16000 شخص في المنطقة الحرجة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

المصدر: روسيا اليوم