الادميرال إيراني: تحالف بحري جديد بين ايران ودول المنطقة سيتبلور قريباً

أعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة .

وقال: سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة ، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.

وأعلن الأدميرال إيراني ، في مقابلة تلفزيونية ، مساء الجمعة، عن تشكيل تحالفات جديدة اقليمية ودولية ، وقال: اليوم وصلت دول المنطقة الى النقطة القائلة بأنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة ، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل، مضيفاً في هذا الصدد ، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور اقليميا ودوليا.

وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين ، قال قائد البحرية: إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين ، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك ، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور.

وتابع “سنشهد قريباً أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني باستخدام جنودها”.

وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران ، قال الأدميرال إيراني: سبق لنا عمل مشترك مع عمان ، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك ايضا دول الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند.

وأضاف “تقريبا كل دول منطقة شمال المحيط الهندي باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير”.

الاسطول الاميركي الخامس: التحالف البحري بين إيران ودول خليجية غير منطقي ويتحدى العقل





من جانبه علق الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة على إعلان إيران اعتزامها تشكيل تحالف بحري مع السعودية ودول خليجية أخرى.

ونقل موقع “بريكينغ ديفينس” المتخصص في الأخبار العسكرية، عن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، قوله إن “التحالف الذي أعلنت إيران اعتزامها تشكيله مع السعودية ودول خليجية أخرى أمر غير منطقي ويتحدى العقل”، مضيفاً أن “إيران هي المسؤول الأول عن عدم الاستقرار الإقليمي، وتريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه التي تهددها”، على حد قوله.

المصدر: وكالة فارس + موقع بريكينغ ديفينس