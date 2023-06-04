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June 4 2023 - 13:12

انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات

منذ 45 mins 4 June، 2023
انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات
انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات
الكويت - عربي وإقليمي

قبيل يومين على توجه الكويتيين إلى صناديق الاقتراع، أفادت وسائل إعلام محلية الأحد أن السلطات “أصدرت ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية”. وقالت صحيفة “القبس” إنه جرى في القضية عينها “ضبط 4 مواطنين بتهمة الوساطة والسمسرة لمصلحة مرشحين، إضافة إلى 8 ناخبين ممن باعوا أصواتهم”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة تجري تحقيقات ماراوثية منذ فجر الجمعة”.

وأكد المصدر أنه سيتم صدور أوامر بضبط وإحضار بحق كل من ثبت بيع صوته للمرشحين، ولا تزال التحقيقات مستمرة. وتستعد الكويت لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة، في 6 حزيران/يونيو الجاري، وهي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام فقط، منذ تقلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منصب أمير البلاد، أواخر أيلول/سبتمبر 2020.

المصدر: روسيا اليوم

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