اعلام العدو: مقتل الجندي الإسرائيلي الثالث المصاب بجراح خطيرة في الحدث الامني عند الحدود المصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2023 - 15:44
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جيش العدو الصهيوني يعترف بمقتل 3 من جنوده وإصابة آخرين في حدث أمني تبعه اشتباكات مسلحة على الحدود مع مصر
جيش العدو: نقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث على الحدود مع مصر ونجري عمليات تمشيط في المنطقة
إعلام العدو: الجنود القتلى على حدود مصر كانوا المفقودين من الساعة 04:00 ولم يتم العثور على جثثهم إلا في الساعة 08:00
جيش العدو: مقتل مسلح أطلق النار على قواتنا خلال تمشيطها مكان الحدث الأمني والبحث جار عن آخرين
يديعوت احرونوت: القتيل هو شرطي مصري اشتبك مع قوات الجيش التي تمشط مكان الحدث الأمني عند الحدود المصرية
إعلام العدو: لم يكن الجندي المصري منفذ الهجوم بل هو أطلق النار على قوة من الجيش اجتازت الحدود المصرية فردت عليه وقتلته
متحدث عسكري مصري: عنصر أمن تبادل إطلاق نار أثناء مطاردته مهربي مخدرات ما أدى إلى مقتل 3 عناصر "إسرائيليين"
الرئيس بري لصحيفة الشرق الأوسط: سأدعو لجلسة فور توفر الترشيح الجدي وعدم الدعوة ليس عرقلة بل عدم الجدية هو أكبر عائق
الرئيس بري: سليمان فرنجية هو مرشّح تبنّينا ترشيحه في فريقنا السياسي أما ترشيح جهاد أزعور فلا يزال أسير النوايا
الرئيس بري: مع استعصاء الانتخاب دعونا إلى التفاهم وهو ما يرفضونه ويضعون الانتخابات في حال من المراوحة المميتة والمؤذية
تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل: نجدد الدعوة إلى حوار يؤدي إلى تفاهم وطني من أجل انتخاب رئيس لإخراج البلد من الأوضاع الكارثية
وزير الثقافة محمد المرتضى يزور دمشق بدعوة من نظيرته السورية لبانة مشوح لبحث سبل تفعيل التعاون الثقافي
حرس الثورة الإسلامية في ذكرى رحيل الإمام الخميني "قده": سنبقى نسعى لتحقيق أهداف الثورة وصنع القوة والعزة للشعب الإيراني
الجيش الإيراني: تجاوزنا المؤامرات بالتمسك بنهج الإمام الخميني "قده" ومستعدون لمواجهة أي اعتداء على مبادئ الثورة
قائد القوات البحرية الإيرانية: سيتم تشكيل ائتلاف بحري بين إيران والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي نظيريه السعودي والإماراتي على هامش قمة بريكس في جنوب أفريقيا
عبد اللهيان يؤكّد لنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد أنّ المناخ الإيجابي الجديد في الشرق الأوسط يصب في مصلحة الجميع
بن زايد يشدّد على ضرورة توسيع نطاق العلاقات بين الإمارات وإيران في جميع المجالات وبينها التجارية والاقتصادية
الخارجية السعودية: لقاء الوزير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني بحث متابعة تنفيذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين
مقتل 4 إرهابيين من "داعش" في ضربة للقوات الجوية العراقية في حمرين بمحافظة ديالى شرق البلاد
جريحان يمنيان في قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة
الجيش السوداني يدعو السعودية والولايات المتحدة إلى مواصلة الجهود للعودة مجدّدًا إلى مسار التفاوض لحل الأزمة في البلاد
مقتل مدنيين 2 وإصابة 2 آخرين في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية
نائب وزير الخارجية الروسي: سنعود لالتزامنا الكامل بمعاهدة ستارت إن تخلت واشنطن عن موقفها العدائي
وزير دفاع إندونيسيا يقترح خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون
الهند: نحو ألف قتيل وجريح جراء حادث تصادم بين قطارين في ولاية أوديشا هو الأسوأ عالميًا خلال السنوات الـ10 الماضية
امتداد حرائق الغابات إلى مقاطعة كيبيك شرق كندا وإجلاء أكثر من 11 ألف شخص
اعلام العدو: مقتل الجندي الإسرائيلي الثالث المصاب بجراح خطيرة في الحدث الامني عند الحدود المصرية
منذ 2 ساعة
3 June، 2023
عاجل
الحدود المصرية
كيان العدو
مقتل جنود اسرائيليين
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