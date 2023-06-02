لبنان| حلحلة في أزمة الاتصالات

اعلنت وزارة الماليةِ في بيانٍ لها انها حولت الى مصرفِ لبنانَ كاملَ المبالغِ التي طلبتها وزارةُ الاتصالاتِ لصالحِ هيئةِ اوجيرو.

وتاتي هذه الخطوةُ بعدما رَفعت الهيئةُ الصوتَ عالياً جراءَ توقفِ عددٍ كبيرٍ من السنترالات بسببِ نفادِ مادةِ المازوتِ منها وتعطلِ الخِدماتِ فيها ، وايضاً بعدَ تلويحِ نقابةِ موظفي اوجيرو بالاضرابِ ابتداءً من يومِ الاثنين.

وحصلت الحلحلةُ في ملفِ اوجيرو بعدَ الاتصالاتِ التي شملت الوزاراتِ المعنيةَ وايضاً رئيسَ لجنةِ الاتصالاتِ النائب ابراهيم الموسوي بهدفِ منعِ انهيارِ قطاعِ الاتصالاتِ وتجنبِ مخاطرِ ذلك باسرعِ وقتٍ ممكن.