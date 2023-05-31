سليم عون: نتوقع ان يطول الفراغ الرئاسي رغم أجواء التقارب الحاصلة

قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون إن “التيار الوطني الحر تقاطع مع القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين عند اسم الوزير السابق جهاد أزعور لترشيحة لرئاسة الجمهورية”، وتوقع أن “تطول دوّامة الفراغ الرئاسي رغم أجواء التقارب الحاصلة”.

واضاف عون في حديث له الاربعاء ان “عدم تبنّي أزعور علناً يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة لتأمين فرص نجاحه وذلك عبر عدم طرحه كمرشّح تحدٍّ”، وتابع “إذا دُعينا اليوم الى جلسة ستصبّ أصوات التيار كاملة لصالح أزعور ولا صحّة لما يشاع حول انقسامات في صفوفنا ولكن من الطبيعي أن تحصل نقاشات داخليّة وهذا لا يعني الخروج عن قرار القيادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام