حفيد مانديلا لموقع المنار: حريتنا ناقصة ولا تكتمل بدون تحرر فلسطين

أكد النائب في برلمان جنوب أفريقيا، ماندلا مانديلا، حفيد المناضل نيلسون مانديلا، أن الشعب الفلسطيني كان ملهما لجده طوال سنواته التي قضاها في السجن.

وفي تصريح لموقع المنار، قال مانديلا إن “أبطال فلسطين الشجعان كانوا يلهمونه ويعطونه الأمل في أحلك أيامه التي قضاها في النضال من أجل الحرية”.

وأضاف “الفلسطينيون كانوا يواجهون نظام الفصل العنصري في إسرائيل بأيدهم وأحيانا بالحجارة وهذا ما غير حالهم كسجناء سياسيين”.

ولفت الى أن جده كان يعتبر أن “حريتنا ناقصة ولا تكتمل بدون تحرر فلسطين، هذا هو العهد الذي أخذناه على أنفسنا، نحن هذا الجيل في جنوب إفريقيا”.

وأكد حفيد مانديلا “وقوفه جنبا إلى جنب مع رفقائنا وإخواننا وأخواتنا في فلسطين المحتلة، ونقول لهم أنهم أيضا سينتزعون حريتهم، وسنواصل حراكنا كسفراء لحق العودة إلى فلسطين، ليس فقط في بلادنا بل عبر القارات وعبر للمجتمع الدولي”.

وقال “شهدنا كيف كان اللوبي الإسرائيلي يستهدف الأمة العربية على وجه الخصوص والدول الإفريقية، لهذا السبب نعمل بجد كنشطاء على الأرض لنضمن وجود استراتيجية الصد”.

وأضاف “نحن نعمل أيضا في الاتحاد البرلماني الإفريقي لنؤكد على أننا كإفريقيين قادرين على ربط التجربة الفلسطينية”.

المصدر: موقع المنار