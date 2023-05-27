الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية هنأ بعيد المقاومة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2023 - 22:56

الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية هنأ بعيد المقاومة والتحرير

منذ 46 mins 27 May، 2023
علم لبنان وسوريا
لبنان

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير تلقى اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رسالة تهنئة وتبريك من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري توجه فيها بالتحيـة والاحترام الـى المقاومين والأبطال وجمهور المقاومة.

وقال القادري “إننا على يقين تام بأنه كما انتصرنا في محور المقاومة وحرر جنوب لبنان واجبر الصهيوني الغاصب على الانسحاب مخذولاً مذعورا سننتصر اليوم في حربنا ضد الارهاب وقوى الاستكبار والهيمنة “، وأكد “مساندة عمال سورية لنضال المقاومة اللبنانية البطلة والعلاقات الأخوية مع الأخوة الأشقاء في الاتحاد العمالي العام في لبنان”.

المصدر: بريد الموقع

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