الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية هنأ بعيد المقاومة والتحرير

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير تلقى اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رسالة تهنئة وتبريك من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري توجه فيها بالتحيـة والاحترام الـى المقاومين والأبطال وجمهور المقاومة.

وقال القادري “إننا على يقين تام بأنه كما انتصرنا في محور المقاومة وحرر جنوب لبنان واجبر الصهيوني الغاصب على الانسحاب مخذولاً مذعورا سننتصر اليوم في حربنا ضد الارهاب وقوى الاستكبار والهيمنة “، وأكد “مساندة عمال سورية لنضال المقاومة اللبنانية البطلة والعلاقات الأخوية مع الأخوة الأشقاء في الاتحاد العمالي العام في لبنان”.

المصدر: بريد الموقع