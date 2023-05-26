كركي عقد سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة وتشديد على أهمية تعزيز الحماية الإجتماعية في بلداننا العربية

إختتم رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي مشاركته في مؤتمر العمل العربي – الدورة 49 المنعقد في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسلسلة لقاءات مع رؤساء و أعضاء الوفود المشاركة، وكان أهمها إجتماع العمل الذي جمعه مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري وتم البحث في “أهمية تعزيز الحماية الإجتماعية في بلداننا العربية وبخاصة من خلال تفعيل عمل مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية في العالم العربي”، وفي هذا الإطار جدد المدير العام للمنظمة “دعمه ووقوفه الدائم الى جانب الجمعية العربية للضمان الاجتماعي نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه في نشر ثقافة وتوسعة شمولية الضمان الاجتماعي في البلاد العربية كافة”.

وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة العربية، ولاسيما بعد النجاح الذي حققته القمة العربية مؤخرا في المملكة العربية السعودية، وفي إطار دعم لبنان ، تقرر عقد النشاط المشترك الذي ستنظمه الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل العربية، بعنوان: “تفعيل الحماية الإجتماعية في العالم العربي في ظل أنماط العمل الجديدة” في مدينة بيروت في الفصل الأخير من العام 2023 ، على أن يحدد الموعد بشكل نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة بما يضمن مشاركة واسعة من قبل مؤسسات الضمان وفرقاء الإنتاج الثلاثة (دولة، أصحاب عمل وعمال) في العالم العربي.

كما التقى كركي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي، وهنأه بمنصبه الجديد و ب”إقرار قانون الضمان الإجتماعي الجديد في العراق في الأيام القليلة الماضية لما يشمله من شرائح ومنافع وتقديمات جديدة ومهمة لأهلنا في العراق”.

وشدد كركي على “ضرورة الإسراع في إقرار مبدأ التعامل بالمثل في مجال الضمان الإجتماعي بين لبنان والعراق لما في ذلك من انعكاسات جد إيجابية على عمال كلا البلدين، وبخاصة اللبنانيين الذين يعملون في العراق منذ سنوات عدة، حيث سيستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي أسوة بالعراقيين” .

وفي ختام لقاءاته، اجتمع كركي بالأعضاء الجدد المنتخبين في المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي محمد الجيتان (المملكة الأردنية الهاشمية) ممثل فريق أصحاب العمل، والطيب بوهوش (المملكة المغربية) ممثل فريق ألحكومات ، وتم التوافق على تفعيل عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ودعوة مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية الى المشاركة الواسعة في أعمال الجمعية العربية للضمان الإجتماعي ونشاطاتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام