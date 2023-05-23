تلال كفرشوبا بين تحرير العام 2000 واليوم.. – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2023 - 23:14
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نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ما تم عرضه في المناورة هو جزء من القدرة العسكرية التي تمتلكها المقاومة
الشيخ نعيم قاسم للمنار: لا شيء ممنوع والاسلحة الدقيقة موجودة وعلى الاسرائيلي ان يحسب حسابا لاي حماقة قد يرتكبها
الشيخ نعيم قاسم للمنار: نؤيد الاتفاق السعودي الايراني ونحن مع الاستقرار في المنطقة ومع عودة سوريا الى الجامعة العربية
الشيخ نعيم قاسم للمنار: الاتفاق السعودي الايراني صلب وسيستمر وهناك قرار بالاستقرار في المنطقة
الشيخ قاسم للمنار:الفرنسي يتعاطى بواقعية بالملف الرئاسي والسعودي موقفه ايجابي والاستعصاء هو داخلي بسبب المناكفة والعناد
الخارجية الاميركية: من المهم ان تحترم الحكومة اللبنانية العملية القائمة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي
الخارجية الاميركية: مستمرون في العمل مع شركائنا بشأن عودة اللاجئين الى سوريا
رئيس الاركان في جيش الاحتلال:الجبهة الداخلية الاسرائيلية ستمر في ظروف صعبة جدا في حال اندلاع الحرب على الجبهة اللبنانية
وزير الحرب الاسرائيلي: على سلاح الجو الاسرائيلي ان يكون مستعدا في كل لحظة
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي: ارتقاء قادة الحركة في غزة مؤخرا لم يحدث ارباكا في البنية العسكرية للحركة
زياد نخالة: سنقصف الكيان الاسرائيلي اذا تجرأ نتنياهو على استهداف قيادات الحركة في ساحات أخرى
النظام البحريني يوقف خطيب جمعة البحرين العلامة الشيخ محمد صنقور بتهمة انتقاد التطبيع مع الصهاينة
آية الله الشيخ عيسى قاسم: إهانة وإذلال الشيخ صنقور خلال التحقيق معه مطلب صهيوني يهدد السلم الاجتماعي
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين: اعتقال العلامة صنقور يكشف حجم الأزمة بين الحاكم والشعب
الرئيس الإيراني: إيران واندونيسيا ملتزمتان بدعم القضايا الاقليمية والدولية ومنها القضية الفلسطينية واوضاع افغانستان
إيران واندونيسيا توقعان 11 وثيقة ومذكرة تعاون لتوسيع التعاون وتعميق التفاعلات الاقتصادية والسياسية
هيئة الطاقة الذرية الايرانية: العدو بات يدرك أنه لا يمكن إزالة قدرات ايران النووية ولا معنى لأي تهديدات
السيد عبد الملك الحوثي يدعو الشعب اليمني للخروج بمسيرات كبيرة وحاشدة في صنعاء بذكرى الصرخة وذلك صباح الاربعاء
السيد الحوثي: استمرار حالة الاستهداف لبلدنا معناه ان نستمر في التصدي لهذا العدوان بكل ما نملك
الامين العام للامم المتحدة: اسعار السلع في السودان تضاعفت 4 مرات وتم نهب مستودعات المساعدات على نطاق واسع
غوتيريش: 250 الف شخص فروا من السودان بسبب الصراع وتم الاستيلاء على المستشفيات واستهدافها
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: وزراء الدفاع لدول الاتحاد لم يتفقوا على مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا
البيت الابيض: عواقب التخلف عن سداد الديون لأول مرة ستكون وخيمة على الشعب والاقتصاد الاميركيين
تلال كفرشوبا بين تحرير العام 2000 واليوم..
منذ 3 ساعة
23 May، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
تلال كفرشوبا بين تحرير العام 2000 واليوم..
المصدر:
قناة المنار
تحرير الجنوب
تحرير العام 2000
تلال كفرشوبا
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