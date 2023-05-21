زيلينسكي يسلم رئيس كوريا الجنوبية قائمة طلبات بأسلحة “غير فتاكة”

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سلمه قائمة بـ”أسلحة غير فتاكة” تريدها قواته، وأن سيول ستبحث هذه القائمة بعناية.

وفي وقت سابق، أفيد أن يون سوك يول عقد يوم الأحد، أول لقاء شخصي له مع زيلينسكي، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، وقد جرت المفاوضات وتم تنظيمها بناء على طلب زيلينسكي.

وذكرت الإدارة الرئاسية لجمهورية كوريا أن يون سوك يول، وعد كييف بتقديم مساعدة إضافية، لا سيما معدات إزالة الألغام وسيارات الإسعاف.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية للانباء، عن يون سوك يول، قوله ردا على سؤال عما إذا كانت سيئول ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية “فيما يتعلق بالأسلحة غير الفتاكة، سلمني الرئيس زيلينسكي اليوم قائمة جزئية، سننظر بعناية في هذه الطلبات”.

المصدر: روسيا اليوم