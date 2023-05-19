مساعدة تشيكية لمستشفى بعلبك الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2023 - 18:12

مساعدة تشيكية لمستشفى بعلبك الحكومي

منذ 1 ساعة 19 May، 2023
مساعدات
لبنان

أعلن مستشفى بعلبك الحكومي في بيان له الجمعة أن “سفير جمهورية التشيك في لبنان جيري دولوزيل زار المدير العام للمستشفى الدكتور عباس شكر في منزله ببيروت، بحضور وزيرة الدفاع التشيكي يانا تشيرنوخوفا والوفد المرافق، حيث تم تقديم طاولة للقسم النسائي للمستشفى على امل المزيد من التقديمات في المستقبل القريب”.

ولفت البيان الى أن “المدير العام ثمن المساعدة الملحّة من الوفد التشيكي، عاقدا الآمال على استمرارية الاحتضان لمستشفى بعلبك الحكومي الذي يقدم خدمات ويسد حاجات استشفائية ضرورية لشريحة كبيرة من الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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