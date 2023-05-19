مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر “تيك توك”

وقع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية غريغ جانفورتي مشروع قانون يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك” الصيني في الولاية.

ومن المقرر أن يمنع القانون الذي تم توقيعه الأربعاء، تحميل تطبيق “تيك توك” في الولاية، ويفرض غرامة على أي كيان (متجر تطبيقات) 10 آلاف دولار يوميا لكل مرة يصل فيها شخص إلى تيك توك، بحسب “الأسوشيتدبرس”.

وبتوقيع هذا التشريع تصبح مونتانا أول ولاية تحظر تطبيق “تيك توك” وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية. ويوجد فيها 200 ألف شخص يستخدمون تطبيق تيك توك، بالإضافة إلى 6 آلاف شركة تستخدم منصة مشاركة الفيديو.

ويواجه تطبيق تيك توك دعوات متزايدة من قبل بعض النواب الأمريكيين لحظره في كافة أنحاء الولايات المتحدة بسبب مخاوف متعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق سابقا على مشروع قانون يحظر تثبيت تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية، وأثار ذلك القرار حفيظة مستخدمي الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة، واعتبروه غير معقول وذي دوافع سياسية.

وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في “أنشطة خبيثة”.

“تيك توك” هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018، ومملوك لشركة “بيتي دانس” الصينية. وأصبح رائدًا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.

المصدر: سبوتنيك