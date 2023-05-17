تقرير مصور | التغذية الكهربائية الى اين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 21:12

تقرير مصور | التغذية الكهربائية الى اين؟

منذ 1 ساعة 17 May، 2023
لبنان

هل يصل لبنان إلى 12 ساعة تغذية كهربائية يومياً، كيف ومتى؟

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