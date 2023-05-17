الوزير المرتضى : فتح أبواب المتحف الوطني والمواقع الاثرية مجانا من 10 من صباح غد الخميس وحتى 2 من بعد ظهر يوم الاحد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2023 - 19:00

الوزير المرتضى : فتح أبواب المتحف الوطني والمواقع الاثرية مجانا من 10 من صباح غد الخميس وحتى 2 من بعد ظهر يوم الاحد

منذ 2 ساعة 17 May، 2023
الوزير المرتضى
لبنان

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى فتح أبواب المتحف الوطني مجانا امام اللبنانيين اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح غد  الخميس 18 الشهر الحالي وحتى الثانية من بعد الظهر الى يوم الاحد ضمنا وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.
ولفت الوزير المرتضى خلال لقاء له مع الاعلاميين داخل مقر المتحف الوطني الى انه “رغم كل الظروف التي نمر بها  في لبنان الا اننا مصرون على الاستمرار واحياء المناسبات التي تجمع .ومن هنا  نوجه  الدعوة  للجميع لزيارة المتحف الوطني.
كما حث وزير الثقافة، كل زائر لبناني للتوقيع على علم لبنان الذي اودعه اليوم  في المتحف الوطني وكان اول الموقعين.
يشار الى ان الوزير المرتضى اصدر قرارا قضى بموجبه ايضا فتح ابواب كافة المواقع الاثرية مجانا امام  الزوار اللبنانيين اعتبارا من صباح غد الخميس حتى يوم الاحد ضمنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة