تقرير مصور | خسائر اقتصادية كبيرة في غزة جراء العدوان الاخير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2023 - 17:58

تقرير مصور | خسائر اقتصادية كبيرة في غزة جراء العدوان الاخير

منذ 32 mins 16 May، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

تسبب العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة بخسائر كبيرة في القطاع الاقتصادي.

التعليقات

ذات صلة