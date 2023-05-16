النخالة اشاد بالصمود الكبير لعوائل الشهداء

أَجرَى الأمينُ العامُّ لِحركةِ الجهادِ الإِسلاميِّ في فلسطين زياد النخالة سلسلةَ اتصالاتٍ بِعوائلِ شهداءِ معركةْ “ثأرُ الأَحرار” البطوليّة، وبعد تقديمِ التعزية والتبريكِ بِارتقاءِ الشهداء، أَكَد النخّالة أَنّ دماءَ الشهداءِ التي سالت ستكونُ وَقُودَاً لِاستمرارِ شُعْلَةِ المقاومةِ والنضالِ الفلسطينيِّ في وجهِ الإِرهابِ الصِهيونيِّ المُتَأَصِّل، وستُجَدِّدُ العزيمةَ على مُوَاصلةِ دربِ الجهادِ والقتالِ حتى التحريرِ والعَودة. وأشادَ النخّالة بِالصمودِ الكبيرِ لِعوائلِ الشهداء، والحُضُورِ والاستعدادِ لِبذلِ المزيدِ منَ التضحياتِ على طريقِ القدسِ وفلسطين، في رسالةِ تَحَدٍّ لِلعدوِّ المُجرِمِ الذي أَرَادَ الفُرْقَةَ بينَ مُكوِّناتِ الشعبِ الفلسطينيّ.

ونظّمت حركةُ الجهادِ الإسلامي مجلِساً لِتلقِّي التبريكاتِ بِاستشهادِ قادةِ سرايا القدس في مُخيّمِ العائدينَ في محافظةِ حِمصَ السورية.

شارك في الفعّالية شخصياتٌ ومُمثِّلونَ عن الفصائلِ الفلسطينية، وفعّالياتٌ أهليّةٌ وشعبية، وقد أَكّدَ الحضورُ على المُضيِّ في خِيَارِ المقاومةِ لِإِنهاءِ الاحتلالِ الإِسرائيليّ وتحريرِ الأراضي الفلسطينية، وشدّدُوا على أَنّ الفِعْلَ المُقاوِمَ القويَّ أَثْبَتَ فعّاليتَه في إِضعافِ الكِيان.