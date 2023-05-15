العميد حمدان التقى وفداً من جبهة الدفاع الوطني: للمواجهة الوطنية والصحيحة لملف النازحين السوريين

التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مصطفى حمدان، نائب الأمين العام لجبهة الدفاع الوطني مارون بطرس مخول، في مقر المرابطون.

وأكد المجتمعون، بعد اللقاء، “أهمية المواجهة الوطنية الحقيقية والصحيحة، لملف النازحين السوريين، عبر خطة ممنهجة استراتيجية بعيدة عن الاستغلال السياسي والإعلامي، لقضية خطيرة بمستوى النزوح السوري المرتبط بالواقع الإقليمي والدولي المعقد في هذه المرحلة”.

وشددوا على أن “هذا النزوح السوري، يخضع اليوم لمحلولات استغلالية، لا إنسانية، من أجل استخدامهم لتحسين شروط المفاوضات في الساحة السورية من قبل عدة أطراف دولية وإقليمية، دون الأخذ بالاعتبار بالتهديد الوجودي للوطن اللبناني، في ظل الإهمال الظرفي، من قبل الادارة الرسمية اللبنانية، بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي إن فقدان شرعية القرارات الجدية لمعالجة قضية مفصلية بحجم النزوح السوري، ووجوده في لبنان”.

ودعا المجتمعون، كافة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية، إلى “عقد حوار جدي، يتعلق بمستقبل هذا النزوح في لبنان من منطلق الحرص الوطني، دون الخضوع لمعطيات مذهبية أو طائفية أو سياسية ضيقة”.

المصدر: بريد الموقع