رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: اجراء جولة اعادة للانتخابات الرئاسية في 28 من الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2023 - 16:58

رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: اجراء جولة اعادة للانتخابات الرئاسية في 28 من الشهر الجاري

منذ 1 ساعة 15 May، 2023
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