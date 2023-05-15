ابراهيم الموسوي: الشعب الفلسطيني أكد مقولة ان هذا العدو أوهن من بيت العنكبوت

نوه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي “بصمود الشعب الفلسطيني الذي استطاع ترسيخ ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن هذا العدو أوهن من بيت العنكبوت”.

وأكد الموسوي خلال لقاء سياسي حواري في بلدة رماسا البقاعية أن “الثنائي الوطني يرغب في ممارسة اللعبة الديمقراطية وهو مقتنع بمرشحه ويرى فيه كل المواصفات الوطنية التي يطمح لها الشعب اللبناني”.

وأضاف الموسوي “نقول للآخرين تفضلوا وأجمعوا على مرشح لكم ولنذهب إلى المجلس النيابي ومن يأخذ الأكثرية يكون رئيسا للجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام