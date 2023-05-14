سرايا القدس تزف ثلة من قادتها ومجاهديها الذين ارتقوا خلال معركة “ثأر الأحرار” البطولية

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ثلة مكونة من أحد عشر قمراً من قادتها ومجاهديها الميامين، ارتقوا في معركة “ثأر الأحرار” البطولية، خلال عمليات اغتيال واستهدافات نفذها العدو الصهيوني الغادر، ليرحلوا بعد مسيرة جهادية عظيمة وبصمات دامغة في مشروع المقاومة والتحرير.

وقالت السرايا ان ثلة مكونة من أحد عشر قمراً من قادتها ومجاهديها الميامين، ارتقوا في معركة “ثأر الأحرار” البطولية، خلال عمليات اغتيال واستهدافات نفذها العدو الصهيوني الغادر، ليرحلوا بعد مسيرة جهادية عظيمة وبصمات دامغة في مشروع المقاومة والتحرير.

وشددت السرايا ارتقاء شهدائنا الأبرار جاء ليؤكد على حضور معادلة الواجب فوق الإمكان في الفعل والوعي الثوري لدى أبطالنا الذين أدوا واجبهم الجهادي خلال معركة “ثأر الأحرار” التي جاءت إيماناً بوجوب رد الصاع صاعين للعدو الذي بدأ غدره باغتيال قادة سرايا القدس غيلة؛ ظناً منه انه بالاغتيالات يستطيع كسر شوكة المقاومة التي ستبقى مستمرة بعبق دماء الشهداء الأطهار الذين ننعاهم بكل فخر واعتزاز وهم:

الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام (62 عاماً)

أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس

من سكان محافظة رفح

تاريخ الاستشهاد: 9- 5- 2023م

الشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني (45 عاماً)

عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس

من سكان محافظة غزة

تاريخ الاستشهاد: 9- 5- 2023م

الشهيد القائد الكبير/ طارق إبراهيم عزالدين (49 عاماً)

أحد قادة العمل العسكري في سرايا القدس بالضفة الغربية

مبعد من مدينة جنين ويسكن مدينة غزة

تاريخ الاستشهاد: 9- 5- 2023م

الشهيد القائد الكبير/ إياد العبد الحسني ( 52 عاماً)

عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس

من سكان محافظة غزة

تاريخ الاستشهاد: 12- 5- 2023م

الشهيد القائد الكبير/ علي حسن غالي ( 48 عاماً)

عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس

من سكان محافظة خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 11- 5- 2023م

الشهيد القائد الكبير/ أحمد محمود أبو دقة (43 عاماً)

نائب عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس خلفًا للقائد علي غالي

من سكان محافظة خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 11- 5- 2023م

الشهيد القائد الميداني/ محمد وليد عبد العال (33 عاماً)

أحد مسئولي وحدة العمليات في سرايا القدس

من سكان محافظة غزة

تاريخ الاستشهاد: 12- 5- 2023م

الشهيد المجاهد/ عليان عطا أبو وادي (37 عاماً)

أحد مجاهدي الوحدة الصاروخية في لواء شمال غزة

تاريخ الاستشهاد: 11- 5- 2023م

الشهيد المجاهد/ عبد الحليم جودت النجار (22 عاماً)

أحد مجاهدي الوحدة الصاروخية في لواء شمال غزة

تاريخ الاستشهاد: 11- 5- 2023م

الشهيد المجاهد/ سائد جواد فروانة (28 عاماً)

أحد مجاهدي جهاز أمن سرايا القدس في لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 9- 5- 2023م

الشهيد المجاهد/ وائل صبري الأغا (34 عاماً)

أحد مجاهدي وحدة الدروع بسرايا القدس لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 9- 5- 2023م

وقالت إن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر، وإن اغتيال القادة لن يوقف مسيرة سرايا القدس والمقاومة بل ستكون دماءهم وقوداً لاستمرار المواجهة والنضال حتى التحرير والعودة.

إننا نعاهدهم وكل الشهداء بأن نقتفي ذات الأثر بالمضي قدماً في نهج المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن.

المصدر: فلسطين اليوم