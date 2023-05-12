وقفات في المخيمات الفلسطينية بلبنان تضامناً مع قطاع غزة

شهدت عدة مخيمات وتجمعات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقفات شعبية حاشدة عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة 12 أيار/ مايو، رفضاً واستنكاراً للعدوان “الإسرائيلي” المتواصل على أهالي قطاع غزّة، ودعماً للفلسطينيين والمقاومة في القطاع المحاصر.

وشارك في الوقفات مئات اللاجئين الفلسطينيين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات الفاعلة، في إطار تفاعل اللاجئين مع أبناء شعبهم في قطاع غزّة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في ظل استمرار استهداف الاحتلال للمدنيين وقادة المقاومة في غزّة.

في مخيم برج البراجنة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، احتشد المئات من اللاجئين الفلسطينيين وسط المخيم، رافعين الأعلام الوطنية الفلسطينية، تضامناً مع أهالي قطاع غزّة في وجه العدوان الذي دخل يومه الرابع على التوالي.

وألقيت خلال الوقفة كلمات، أكدت على وحدة الحال الفلسطينية بين اللاجئين والداخل المحتل، ووجهت التحيات للمقاومة الفلسطينية وصمودها في وجه سياسة الاغتيالات، ونوهت باستمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته رغم كل السياسات العدوانية الرامية الى تصفية المقاومين والقضية.

وفي مدينة صور جنوبي لبنان، احتشد المئات من اللاجئين الفلسطينيين وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية في مخيم برج الشمالي، في تلبية لدعوة أطلقتها الفعاليات السياسية والأهلية الفلسطينية، لنصرة أهالي قطاع غزّة في مواجهة العدوان.

وكذلك شهد مخيم البص مسيرة شعبية، جالت شوارع المخيم، قبل أن تتحول الى وقفة عند مدخل المخيم، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية وبثّت الأغاني الوطنية.

وألقى عضو قيادة الجهة الديمقراطية في لبنان محمود عوض كلمة باسم هيئة العمل الفلسطيني المشترك، نوّه فيها باستمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته وتصديه لأكبر الهجمات الوحشية، رغم مرور 75 عاماً على النكبة الفلسطينية وما تخللها من آلام ودمار ومآسي وأسرى وشهداء.

وأكد التحام اللاجئين الفلسطينيين مع أهلهم في الداخل المحتل، ووقوفهم إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في مواجهاتهم لإجراءات الاحتلال بحقهم في السجون، ولا سيما بحق الأسرى المرضى، مشدداً على الموقف الداعم للمقاومة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شهدت مدينة صور، وقفة حاشدة دعت اليها قوى لبنانية وفلسطينية في ساحة العلم وسط المدينة، تعبيراً عن وقوف اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما احتشد المئات وسط ساحة الشهداء في مدينة صيدا، تتقدمهم القوى الوطنية اللبنانية ممثلة بالتنظيم الشعبي الناصري والحركة الإسلامية في لبنان، وممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية. وفي كلمة ألقيت باسم التنظيم الشعبي الناصري، تم التنديد بالصمت العربي والدولي إزاء جرائم الاحتلال بحق أهالي قطاع غزّة، والتأكيد على صوابية نهج المقاومة والتصدي لتغول الاحتلال وضربه كافة المواثيق الدولية بعرض الحائط.

وفي صيدا كذلك، شارك أهالي مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين شرق المدينة، في وقفة حاشدة أمام جامع عمر بن الخطاب في المخيم، عقب انتهاء صلاة الجمعة، تعبيراً عن دعم وإسناد اللاجئين في المخيم لأهالي قطاع غزّة والمقاومة.

كما شهد مخيم عين الحلوة، مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها ممثلون عن اللجان الشعبية والقوى الفلسطينية، وأكدت الكلمات خلال الوقفة التي تحولت إلى مسيرة شاركت فيها فرق الكشافة، على دعم اللاجئين الفلسطينيين لخيار الكفاح المسلح في الرد على جرائم الاحتلال.

وشارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم شاتيلا جنوب العاصمة اللبنانية بيروت أمس الخميس 12 أيار/ مايو، في وقفة شعبية حاشدة في قاعة الشعب وسط المخيم، عبروا خلالها عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزّة في وجه العدوان الصهيوني المتواصل، ودعمهم للأسرى الفلسطينيين في وجه انتهاكات سلطات السجون.

المصدر: بوابة اللاجئبن