بالفيديو | اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق حريقا ضخما شب في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية، فيما يتدخل الدفاع المدني لإخماد النيران.

وأفادت صحيفة “المناطق” السعودية بأن فرق الدفاع المدني في جدة باشرت تخمد حريقا بسوق الصواريخ، دون الإعلان عن وجود أضرار من عدمه.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ما تزال عمليات إخماد الحريق مستمرة.

وسوق الصواريخ يقع جنوبي غربي مدينة جدة، ويعد واحدا من أكبر أماكن التسوق في مدينة جدة من حيث المساحة، ويبلغ عدد محلاته أكثر 12 ألف محل.

المصدر: مواقع اخبارية