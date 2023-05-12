ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا في جدة على إعلان التزام حماية المدنيين في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 09:42

ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا في جدة على إعلان التزام حماية المدنيين في السودان

منذ 1 ساعة 12 May، 2023
ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا في جدة على إعلان التزام حماية المدنيين في السودان
السعودية - عربي وإقليمي

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في بيان، أوردته “واس”، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا في جدة، على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

ويقر الإعلان “التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين. وسيوجه إعلان الالتزام نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام.”

وعقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة، ستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.

وتماشياً مع النهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة ـ مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين ـ بشأن وقف دائم للأعمال العدائية، وبالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات.

المصدر: وكالات

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