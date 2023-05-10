عملية ثأر الاحرار | مقلاع داود يتحرك لاول مرة من 6 سنوات

بعد ست سنوات من إعلانها عملياتية، استخدم جيش العدو لأول مرة نظام “العصا السحرية” أو ما يسمى مقلاع داود لاعتراض الصواريخ من قطاع غزة.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، تم إطلاق صاروخ اعتراضي للتصدي لصاروخ أطلق من قطاع غزة نحو تل أبيب وكا متجها نحو منطقة مأهولة .

ولفتت يدعوت آحرنوت إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار حيث تم تصميم النظام للتعامل مع التهديدات الكبيرة مثل الصواريخ الثقيلة والصواريخ الباليستية في الطبقة الواقعة بين القبة الحديدية (قذائف هاون، صواريخ القسام وغراد) و “حيتس 2” و “حيتس 3” (صواريخ بعيدة المدى، خاصة من إيران، التي تتحرك خارج الغلاف الجوي).

وجاء في تعليق أحد المستوطنين على خبر تفعيل مقلاع داوود، ” لعيون تل أبيب يتم الاعتراض بصاروخ تكلفته مليون دولار ونحن في الجنوب يكتفون بالقبة الحديدية ”

في صيف 2018، أطلقت صواريخ “مقلاع داود” الاعتراضية على صواريخ في سوريا لكنها أخطأت هدفها بعد ذلك