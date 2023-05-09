شهيدان بقصف لطيران الاحتلال الصهيوني شرق خان يونس

استشهد شابان وأصيب آخران جراء قصف طيران جيش العدو لسيارة كانوا يستقلونها شرق خان يونس عصر اليوم الثلاثاء.

وبحسب القناة الـ 12 العبرية، فقد أعلن جيش العدو استهداف خلية فلسطينية كانت تخطط لتنفيذ عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة القرارة شرق خان يونس.

وكان طيران الاحتلال قد استهدف عدة شقق سكنية في غزة ورفح فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا، من بينهم ثلاثة من قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وإصابة 20 آخرين.

وبارتقاء الشهيدين في خانيونس، يرتفع عدد شهداء القطاع منذ فجر اليوم إلى 15 شهيدًا.

المصدر: وكالات