الخط الساخن| إشتراكات الكهرباء بين التعديل والتجميد: ما هي حقيقة فوبيا الفواتير؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “إشتراكات الكهرباء بين التعديل والتجميد: ما هي حقيقة فوبيا الفواتير؟” اعتبر رئيس مصلحة الجنوب في كهرباء لبنان سامر عبد الله ان تخوف الناس من دولرة فواتير الكهرباء مبرر بما انها خطوة جديدة، وشرح اهمية الدراسة المالية التي سبقت اصدار تركيبة الفاتورة الجديدة.

وشرح السيد سامر تفاصيل الفاتورة الجديدة بالتفصيل وتم عرض نموذج عنها وكيفية جبايتها

في جولة للزميلة ديما جمعة الى دائرة الشياح تعرفت على اراء المواطنين واسباب تجميدهم للساعات

وانتقلت الزميلة ديما الى داخل الدائرة والتقت بالمواطنين المتخوفين من الفاتورة الجديدة

تحدث السيد سامر عن اهمية الترشيد في الاستهلاك عبر التخفيض او التجميد وعدم التسرع بوقف الاشتراك

وتلقى الضيف مجموعة من اتصالات المشاهدين الذين قدموا عدد من المشاكل وعالجها على الهواء مباشرة.