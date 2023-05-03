مواكبة | الرئاسة الروسية: محاولة النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين عمل إرهابي ولنا حق الرد

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

وأضاف “نعتبر هذه الأعمال عملا إرهابيا مخططا ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 أيار/مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب”.

بالفيديو | لحظة الهجوم الاوكراني على مقر الكرملين في موسكو



موسكو تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد الهجمة الإرهابية على الكرملين





وصرح عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين بأن العاصمة سوف تحظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها اعتبارا من اليوم باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.

جاء ذلك فيما صرح به عمدة المدينة عقب نشر تفاصيل الهجمة الإرهابية التي استهدفت أراضي الكرملين ليلة أمس، وتم إحباطها، حيث تابع: “قررنا فرض حظر على إطلاق الطائرات المسيرة في مدينة موسكو اعتبارا من اليوم، باستثناء الطائرات المسيرة التي يتم استخدامها بقرارات من سلطات الدولة”.

وأشار سوبيانين إلى أن الإطلاق غير المصرح به لطائرة بدون طيار يعد جريمة وينطوي على مسؤولية إدارية وجنائية.

بيسكوف يكشف عن مكان بوتين وقت وقوع الهجوم الإرهابي ضد الكرملين



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

من جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين ليلة أمس.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في “نوفو أوغاريوفو”، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

برلماني روسي: الهجوم على الكرملين مبرر مباشر للحرب وتصفية القيادة الأوكرانية

النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب روسيا العادلة سيرغي ميرونوف

من جهته قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب “روسيا العادلة” سيرغي ميرونوف، إن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مبرر لـ “حرب حقيقية” وتصفية قيادة أوكرانيا.

وأضاف ميرنوف في بيان “هذا سبب مبرر حقيقي للحرب. لحرب حقيقية والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم”.

وأشار ميرنوف إلى أنه يمكن أن تكون هناك عدة خيارات لزيلينسكي، بما في ذلك مواجهة محكمة دولية لجرائم الحرب.

وشدد ميرونوف: “بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه العسكري، يمكن أن تكون هناك ثلاثة خيارات فقط: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى”.

باشكين : الهجوم على الكرملين دافع لشن ضربات قوية ضد أهداف في كييف



عضو اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين

بدوره صرح عضو اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين بأن كييف بمحاولتها ضرب الكرملين بطائرات مسيرة “تدعو” روسيا لتوجيه ضربات أقوى ضد منشآت الدولة في كييف.

جاء ذلك في تصريح صحفي لباشكين اليوم الأربعاء، عقب نشر معلومات عن هجمات إرهابية بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت الكرملين ليلة أمس وتم إحباطها، حيث تابع: “إن استهداف الكرملين في حد ذاته يقول ببساطة إن أوكرانيا قررت أن تطلب من روسيا أن تكون أكثر نشاطا في استهداف المنشآت الحكومية في كييف، بطول شارع “بانكوفايا” (شارع مؤسسات السلطة مثل الكرملين في العاصمة الأوكرانية كييف).

ولفت النائب الانتباه إلى حقيقة أن روسيا لم تترك حادثا واحدا من جانب أوكرانيا لم ترد عليه، واختتم البرلماني حديثه قائلا: “علاوة على ذلك، فإن الرد دائما ما يكون حساسا ومتكافئا، وهكذا سيكون الرد هذه المرة”.

الرئاسة الاوكرانية: لا علاقة لكييف بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين



الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

ومن جهته صرح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي بأنه لا علاقة لكييف بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن بودولياك قوله إن “أوكرانيا لا علاقة لها بهجمات الطائرات المسيرة على الكرملين”. كذلك نفى المتحدث باسم زيلينسكي سيرغي نيكيفوروف تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين، حيث نقل موقع Strana.ua عنه قوله: “ليس لدينا معلومات حول ما يسمى بالهجمات الليلية على الكرملين، ولكن كما صرح الرئيس زيلينسكي مرارا وتكرارا، فإن أوكرانيا توجه جميع القوات والوسائل المتاحة لتحرير أراضيها وعدم مهاجمة الآخرين”.

المصدر: وسائل اعلام روسية