الفصائل الفلسطينية: نعلن مسؤوليتنا عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 17:40

الفصائل الفلسطينية: نعلن مسؤوليتنا عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية

منذ 2 ساعة 2 May، 2023
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