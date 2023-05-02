اعلام العدو: اصابة بحال الخطر اثر سقوط صواريخ في المنطقة الصناعية في سديروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 17:40

اعلام العدو: اصابة بحال الخطر اثر سقوط صواريخ في المنطقة الصناعية في سديروت

منذ 2 ساعة 2 May، 2023
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