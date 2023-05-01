بوشكيان هنأ العمال بعيدهم: لن تبقى الأوضاع على ما هي عليه والتغيير آت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2023 - 09:12

بوشكيان هنأ العمال بعيدهم: لن تبقى الأوضاع على ما هي عليه والتغيير آت

منذ 22 mins 1 May، 2023
وزير الصناعة جورج بوشكيان
لبنان

وجه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان الاثنين تحيّة إلى العاملات والعمال في عيدهم.

وقال بوشكيان “لولاكم لما بُنيت الأوطان وتحقّق الاستقلال وتأسّست العائلات على القيم”، وتابع “إيمانكم وسواعدكم وفكركم وتفانيكم أدام العمل وأقام المؤسسات وأسّس المصانع، وزاد الانتاج”، واضاف “أنتم فخر لبنان وعزّته وقوّته وقيمته المضافة ساهمتم في البناء والاعمار وتتهيّأون لدور أكبر ولمزيد من العطاء في سبيل تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والرفاهية”.

وخاطب بوشكيان العمال بالقول “تستحقون الأفضل ونيل الحقوق والدعم لقاء تضحياتكم الكبيرة”، وتابع “لن تبقى الأوضاع على ما هي عليه، التغيير آت وسيتدفّق الخير من جديد في الربوع والعائلات اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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