بوشكيان هنأ العمال بعيدهم: لن تبقى الأوضاع على ما هي عليه والتغيير آت

وجه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان الاثنين تحيّة إلى العاملات والعمال في عيدهم.

وقال بوشكيان “لولاكم لما بُنيت الأوطان وتحقّق الاستقلال وتأسّست العائلات على القيم”، وتابع “إيمانكم وسواعدكم وفكركم وتفانيكم أدام العمل وأقام المؤسسات وأسّس المصانع، وزاد الانتاج”، واضاف “أنتم فخر لبنان وعزّته وقوّته وقيمته المضافة ساهمتم في البناء والاعمار وتتهيّأون لدور أكبر ولمزيد من العطاء في سبيل تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والرفاهية”.

وخاطب بوشكيان العمال بالقول “تستحقون الأفضل ونيل الحقوق والدعم لقاء تضحياتكم الكبيرة”، وتابع “لن تبقى الأوضاع على ما هي عليه، التغيير آت وسيتدفّق الخير من جديد في الربوع والعائلات اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام