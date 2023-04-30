اتحاد الوفاء: تحية الى المدافعين عن الوطن والأمة والى سواعد الجيش والمقاومين والعمال

هنأ “اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان”، في بيان بمناسبة الأول من أيار، القوى العاملة اللبنانية والعربية والعالمية، مؤكدا على ايمانه الراسخ “بالقدرات البشرية التى يزخر بها وطننا الحبيب لبنان”.

وجاء في البيان: “يأتي الأول من أيار هذا العام وعمال لبنان والعالم العربي والعالم مستمرون بصمودهم ومقاومتهم ونضالهم من اجل الحصول على اولويات حاجاتهم بالأمن في وطنهم ولوطنهم، ومواجهة الحصار متعدد الاوجه ونتائجه على الانهيار الحاصل في بلادهم وفي وجه مشاريع الاستكبار وادواته العدوانية الصهيونية والتكفيرية وأولوياتهم بالأمن المعيشي والوظيفي، آملين ان يثمر صمودهم ومقاومتهم انتصارا ينتج واقعا سياسيا واقتصاديا جديدا من خلال الدورالهام والفاعل الذي يجب ان يعملوا عليه ويعبروا عنه باعتماد رؤية اقتصادية جديدة في لبنان، تعوض الخسارات الكبرى التي انتجتها سياسات الحكومات المتعاقبة.

وقال “ندعو الى توحيد الرؤى والجهود للتغلب على الصعوبات التي يواجهها لبنان إيمانا منا بأن العمل هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقلال والحرية وتحقيق النهضة الشاملة ومواكبة التطور في مختلف المجالات حتى يصمد لبنان وينتصر بسواعد عماله الأبرار وجهدهم وعرقهم. ونعتبر ان وجوب متابعة النضال من اجل الحفاظ على قيمة الأجور للجميع ومواجهة خطر السقوط الاقتصادي الكامل للبنان، يتم بدعم القطاعات الانتاجية خصوصا الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي وتمكين المواطنين وتأمين حاجاتهم”.

اضاف الاتحاد: “على اعتاب عيد المقاومة والتحرير نعتبر ان الحفاظ على انجازات الجيش والشعب والمقاومة يكون بتحصين الامن الاجتماعي وتأمين متطلباته الأساسية. وفي عيد العمال نوجه التحية الى نضالات عمال وشعوب العالم المقهورة الصامدة ونعتبر ان صمودهم سوف يؤدي حتما للانتصار خصوصا في فلسطين المحتلة والدول المستهدفة بمشاريع واطماع الأمبريالية والاستكبار العالمي. تحية الى المدافعين عن الوطن والأمة والى سواعد الجيش وسواعد المقاومين والى سواعد العمال الذين يحمون ويبنون الاوطان”.