رئيس “اتحاد الوفاء” التقى ممثل “نقابات عمال الصين”

في اطار اللقاءات النقابية العمالية المترافقة مع اعمال مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف في دورته ١١١، التقى رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعضو المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي علي طاهر ياسين، اتحاد نقابات عمال عموم الصين الذي يضم أكبر تجمع نقابي في العالم ممثلا بمسؤول العلاقات الدولية شي شوشوان.

وتم التباحث بالشؤون العمالية الدولية وضرورة التواصل وتفعيل العلاقات النقابية العمالية الصينية اللبنانية بما يخدم مصالح العمال في البلدين، كما جرى التطرق الى مسألة التقارب الصيني العربي.

وأثنى ياسين على مواقف الصين الداعمة لقضايا الدول العربية والتقدم الذي تحققه الصين عالميا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتحالفاتها القائمة على احترام سيادة الدول ومناهضة نهب ثروات الشعوب وزعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وقبل ياسين دعوة من شي شوشوان باسم اتحاد نقابات عمال عموم الصين لزيارة الصين وسيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

المصدر: بريد الموقع