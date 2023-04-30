زيلينسكي: أوقات صعبة تنتظر القوات الأوكرانية

أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي “الاستعداد لشن هجوم مضاد دون انتظار توريد مقاتلات إف – 16”.

وقال زيلينسكي السبت “لم يعد هناك وقت للانتظار أكثر، لذلك سنبدأ قبل أن تتوفر لدينا المقاتلات الغربية”، ولكنه اعترف أن “ظروفا عصيبة تنتظر قوات كييف بدون إسناد من الطيران”، واكد “ستخسر كييف المزيد من الجنود”.

يذكر انه في كييف، يتحدثون طوال الوقت عن الهجوم المضاد الوشيك الذي ستشنه القوات الأوكرانية.

إلا ان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار الى ان “الجيش الروسي يراقب بعناية ما يقال في هذا الصدد، ويأخذه في الاعتبار في سير العملية الخاصة”.

المصدر: روسيا اليوم