أردوغان يعد مواطنيه بالحصول قريبا على ما يكفي البلاد من النفط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأيام التي سيكون لدى بلاده فيها ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتها “ليست بعيدة”.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو بمراسم افتتاح “جسر شهداء 15 تموز/ يوليو”، في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأضاف “لدينا غاز طبيعي خاص بنا، وآمل أن نرى الأيام التي سنحصل فيها على ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتنا في المستقبل القريب”.

وأشار إلى أن “جسر شهداء 15 تموز/ يوليو” في أضنة: “سيوفر لبلدنا 286 مليون ليرة سنويا (نحو 15 مليون دولار) من الوقت والوقود، وسيقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 4 آلاف طن”.

كما لفت الرئيس التركي إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة تقدّم الخدمة للشعب التركي منذ 21 عاما عبر إنشاء المدارس، والبنية التحتية، وإنشاء المصانع، وصناعة السيارات، والطائرات، والسفن، والدبابات، والمعدات، وبناء المساكن.

المصدر: وكالة الاناضول