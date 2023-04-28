استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح ( 15 عامًا) برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2023 - 17:12

استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح ( 15 عامًا) برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم

منذ 41 mins 28 April، 2023
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