استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح ( 15 عامًا) برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له
السيد نصرالله استعرض مع عبد اللهيان التطورات في المنطقة وخصوصاً الاتفاق الايراني السعودي وانعكاساته على دول الاقليم
عبد اللهيان من حديقة مارون الراس: كنا وما زلنا مع لبنان كصديق في الأيام الصعبة وموجودون هنا لدعم المقاومة ضد العدو
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يلتقي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مبنى الكتلة في حارة حريك
بو صعب: اللقاء هدفه تقييم المرحلة التي نمر بها وإيجاد مخارج مشتركة بين الكتل النيابية وعنوان الحديث الأول هو التواصل
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: تنفيذ الاتفاق الايراني السعودي يجري بخطوات متسارعة
الشيخ قاسم: الطرفان مصممان على إنجاح الاتفاق الذي نأمل أن يترك انعكاساته على كل المنطقة خصوصاً أن الملفات مترابطة
الشيخ قاسم: هذه التسويات مؤشرات ايجابية علينا أن نستثمرها بالحدود الممكنة والاستفادة من انتهاء عقد من التوتر في المنطقة
الشيخ قاسم: لبنان أمام محطة تاريخية مهمة جداً يغلب فيها الاختيار الداخلي على الفرض الخارجي
الشيخ قاسم: كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً رئاسياً على اللبنانيين
الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي وفداً من رابطة موظفي الادارة العامة بحضور وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يصل يوم الأربعاء المقبل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تستمر يومين
وكالة ارنا: السفير السعودي في روسيا شارك في مراسم يوم الجيش الإيراني الذي أقيم في السفارة الايرانية بالعاصمة موسكو
سرايا القدس- مجموعة قباطية: مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال على مفترق الشهداء جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص
سرايا القدس- كتيبة نابلس: مجاهدونا استهدفوا نقطة جرزيم التابعة للاحتلال في مدينة نابلس بوابل من الرصاص
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها لمنطقة رمزون الشرعية وسط مدينة الخليل
رويترز: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة لـ3 أيام جديدة تبدأ اليوم بعد وساطات أميركية وسعودية
وزارة الصحة السودانية: قوات من الدعم السريع سيطرت على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية وإدخال أسلحة وجنود
المدير العام الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية: أوجه نداء عاجلاً لأطراف الصراع بالسودان للانسحاب فوراً من المرافق الصحية
المفوضية الأممية لحقوق الانسان: مئات الالاف من الأشخاص في السودان فروا من منازلهم وما زال الالاف محاصرين
رئيس المفوضية الافريقية: الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي يبذلان جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب في الخرطوم
وزير الدفاع الروسي: الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون استفزاز الدول للمضي نحو مواجهة عسكرية مع روسيا والصين
مؤسسة "Gallup" الأميركية: معدل التأييد للرئيس الأميركي جو بايدن انخفض إلى 37% وهو أدنى مستوى منذ انتخابه رئيساً للبلاد
مقتل 3 جنود أميركيين جراء تحطم مروحيتين عسكريتين من طراز أباتشي وسط ولاية ألاسكا الأميركية
استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح ( 15 عامًا) برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم
منذ 41 mins
28 April، 2023
عاجل
استشهاد الفتى مصطفى عامر صباح
العدو الاسرائيلي
بيت لحم
فلسطين
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