إعلام العدو : أنباء أولية عن إطلاق نار ودهس غرب القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2023 - 18:24
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إذاعة جيش الاحتلال: قتيل و4 جرحى في عملية دهس وإطلاق نار في شارع يافا بالقدس المحتلة
اعلام العدو: العملية وقعت على بعد 200 متر من مكان اقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى الجيش
حركة الجهاد الإسلامي: مقاومتنا ممتدة في كل الساحات لردع العدو عن جرائمه والثأر لدماء الشهداء مهما بلغت التضحيات
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو جماهير شعبنا لرص الصفوف والتصدي للمؤامرة حتى نيل الحرية والخلاص
انتهاء الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من دون إعلان تمديدها
الأمم المتحدة: نقلنا موظفينا بصورة مؤقتة من الخرطوم إلى بورتسودان بغرض إجلائهم للبلدان المجاورة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التطورات في السودان
الرئاسة المصرية: السيسي وسوناك أعربا عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال ما يعرِّض المدنيين لمخاطر كبيرة
الدفاع السورية: إجتماع رباعي الثلاثاء في موسكو يضم وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا استكمالاً للمباحثات السابقة
خفر السواحل الإيطالي ينقذ 90 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط كانوا يحاولون الوصول الى اوروبا
إعلام العدو : أنباء أولية عن إطلاق نار ودهس غرب القدس المحتلة
منذ 2 ساعة
24 April، 2023
عاجل
القدس المحتلة
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