وفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال يزور مفتي زحلة والبقاع الغربي وفاعليات المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2023 - 15:38

وفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال يزور مفتي زحلة والبقاع الغربي وفاعليات المنطقة

منذ 3 ساعة 24 April، 2023
WhatsApp Image 2023-04-24 at 12.12.15 PM(1)
لبنان

لمناسبة عيد الفطر المبارك، قام وفد من محور البقاع الغربي في السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بزيارة مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ علي الغزاوي، وقدم له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

تقدم الوفد مسؤول ملف الخدمات الإجتماعية والإنمائية في منطقة جبل عامل الثانية الحاج ابو مصطفى بجيجي، كما رافق الوفد الشيخ ابو خالد الحاج (شيخ عشيرة آل الحاج).

من جهته، اثنى المفتي الغزاوي على هذه الخطوة الطيبة، مشدداً على ضرورة مد جسور التواصل والتعاون بين جميع الأفرقاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

WhatsApp Image 2023-04-24 at 12.12.15 PM

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة