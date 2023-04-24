وفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال يزور مفتي زحلة والبقاع الغربي وفاعليات المنطقة

لمناسبة عيد الفطر المبارك، قام وفد من محور البقاع الغربي في السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بزيارة مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ علي الغزاوي، وقدم له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

تقدم الوفد مسؤول ملف الخدمات الإجتماعية والإنمائية في منطقة جبل عامل الثانية الحاج ابو مصطفى بجيجي، كما رافق الوفد الشيخ ابو خالد الحاج (شيخ عشيرة آل الحاج).

من جهته، اثنى المفتي الغزاوي على هذه الخطوة الطيبة، مشدداً على ضرورة مد جسور التواصل والتعاون بين جميع الأفرقاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: بريد الموقع