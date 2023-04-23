السودان.. انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع دون إعلان تمديدها

انتهت مساء الاحد الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وقيادة الدعم السريع قد أعلنتا عن الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وقال الجيش في بيان حينها “تأمل القوات المسلحة في أن يلتزم الطرف الأخر بكل متطلبات الهدنة، ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها”.

من جهتها أفادت قيادة الدعم السريع في بيان بأنه وبناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية وافقت على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الجمعة.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: روسيا اليوم